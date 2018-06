Daling vaste telefoonaansluitingen versnelt

Het aantal vaste telefoonaansluitingen is in het eerste kwartaal sneller gedaald dan in de voorgaande kwartalen. Uit cijfers van marktonderzoeker Telecompaper blijkt dat er 6,03 miljoen vaste aansluitingen zijn. Dat is op kwartaalbasis een daling van 1,2 procent. In de twee voorgaande kwartalen was de daling 1 procent op kwartaalbasis.

VodafoneZiggo blijft de grootste partij op de vastetelefoniemarkt, een positie die het bedrijf vorig kwartaal veroverde. Met een marktaandeel van 42,3 procent groeide de voorsprong op KPN dat 40,5 procent van de markt in handen.

Voor de komende jaren verwacht Telecompaper dat de daling van vaste telefonie zo’n 3,4 procent per jaar bedraagt. Dit jaar zou de afname op 3,6 procent uitkomen. De omzet daalde in het eerste kwart met 3,2 procent. Voor heel dit jaar verwacht Telecompaper een omzetdaling van 7,1 procent.