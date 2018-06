Federal Reserve schroeft rente verder op

De Federal Reserve verhoogt de rente in de Verenigde Staten opnieuw. De koepel van Amerikaanse centrale banken heeft tevens zijn verwachting voor het aantal rentestappen in heel dit jaar opgeschroefd van drie naar vier. Op de financiële markten werden deze stappen al min of meer verwacht.

Het belangrijkste rentetarief gaat met een kwart procentpunt omhoog naar een bandbreedte van 1,75 tot 2 procent. Het is de tweede renteverhoging in 2018. In maart werd de rente ook al verhoogd. Sinds december 2015 heeft de Fed de rente nu zeven maal opgekrikt.

Uit prognoses die door de centrale bank naar buiten zijn gebracht staat dat er na dit jaar, in 2019, waarschijnlijk nog drie rentestappen moeten volgen om de Amerikaanse economie en inflatie op de gewenste niveaus te krijgen.

De Fed-bestuurders gaven in een verklaring aan dat de inflatie het doel van 2 procent nadert. Volgens de beleidsmakers is de economische activiteit verder met een solide tempo gestegen. Daarnaast is de stijging van het aantal banen de afgelopen maanden gemiddeld hoog te noemen, terwijl het werkloosheidspercentage is gedaald, aldus de koepelorganisatie.

Fed-voorzitter Jerome Powell komt later nog met een toelichting. Daarbij wordt waarschijnlijk ook sterk gelet op opmerkingen over het toekomstige beleid. Op de beurs in New York werd het Fed-nieuws in eerste instantie lauwtjes ontvangen. De graadmeters op Wall Street zakten licht in de min, na een vlakke stand voorafgaand aan het rentebesluit.