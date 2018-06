Frans-Japans autoverbond bespaart meer

Renault, Nissan en Mitsubishi hebben vorig jaar door hun samenwerking meer weten te besparen, 5,7 miljard euro tegen 5 miljard vorig jaar. Mitsubishi draaide in 2017 voor het eerst een volledig jaar mee in het samenwerkingsverband.

De autoconcerns zijn goed op weg om hun doelstelling van 10 miljard euro aan kostenvoordelen in 2022 te behalen, zegt topbestuurder Carlos Ghosn. Ze delen onder meer onderzoekskosten.

Uit de fabrieken van Renault, Nissan en Renault rolden in 2017 in totaal 10,6 miljoen voertuigen. Het samenwerkingsverband claimt daarmee ’s werelds grootste verkoper van personenauto’s en kleine bedrijfsvoertuigen te zijn.

In maart staken weer geruchten de kop op over een mogelijke fusie van Nissan en Renault. Eerdere plannen daarvoor stuitten telkens op verzet van de Franse staat, die een belang van circa 15 procent heeft in Renault. De huidige regering onder leiding van president Emmanuel Macron zou echter minder problemen hebben met de verkoop van het belang.