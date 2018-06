Groot datalek bij Dixons Carphone

Hackers hebben gegevens van ruim 1,2 miljoen betaalkaarten gestolen van de Britse winkelconcern Dixons Carphone. Van 105.000 kaarten zijn naast persoonsgegevens ook financiële gegevens buitgemaakt, maakte het bedrijf bekend.

Volgens Dixons Carphone zijn er toe nu toe geen aanwijzingen dat er fraude is gepleegd met behulp van de gestolen gegevens. De meeste betaalkaarten waren beveiligd met een pincode en chip, waardoor de schade beperkt bleef. Cybercriminelen hadden het gemunt op gegevens van in totaal bijna 6 miljoen kaarten die waren opgeslagen in computers van de ketens Currys PC en Dixons Travel, maar kregen die niet allemaal te pakken.

Op de beurs in Londen kreeg de onderneming een tik na de bekendmaking van het lek. Het aandeel zakte woensdagochtend tot dik 6 procent.

Het is niet de eerste keer dat Dixons Carphone wordt getroffen door een grote cyberaanval. Hackers maakten in 2015 ook al gegevens van miljoenen klanten buit, waaronder gegevens van 90.000 creditcards.