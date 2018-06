VDL opent fabriek in VS

Het Eindhovense industrieconcern VDL heeft een nieuw toeleveringsbedrijf opgezet in de Amerikaanse staat Georgia. Voor de Nederlandse bouwer van bussen en tal van andere producten wordt het de eerste eigen productielocatie in de Verenigde Staten. VDL gaat in de fabriek onder meer laadpalen voor elektrische auto’s en onderdelen voor sorteercentra maken.

VDL is nu al met vijf andere bedrijven actief in de VS. Daar wordt aan verkoop en ontwikkeling gedaan, maar die produceren zelf niets. Het nieuwe VDL Industries Gainesville richt zich als specialist in metaal- en plaatbewerking, robotlassen en assemblage vooral op klanten die in Amerika zijn gevestigd en op bedrijven die de stap naar de VS nog willen maken.

Nathan Deal, de gouverneur van Georgia, is volgens VDL erg blij met de komst van de fabriek. ,,Met deze productiefaciliteit zal VDL deel uitmaken van een groep Nederlandse bedrijven die samen meer dan honderd vestigingen in Georgia aansturen en meer dan 7500 inwoners van onze staat in dienst hebben”, zo zei hij. VDL Industries Gainesville is naar verwachting in september operationeel. Op termijn moeten er zo’n honderd mensen aan de slag kunnen.