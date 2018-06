Vertrouwen op woningmarkt kalft verder af

Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt kalft steeds verder af. Meer Nederlanders vinden dat een eigen huis steeds minder betaalbaar is en door het beperkte woningaanbod is er in veel gebieden nauwelijks nog iets te kiezen voor huizenkopers. Dat meldde de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Het dalende vertrouwen komt naar voren uit de Eigen Huis Marktindicator van de VEH. Die graadmeter kwam voor mei uit op een stand van 104 punten, nog net boven het omslagpunt van 100 punten. Boven een stand van 100 punten is het consumentenvertrouwen in de woningmarkt positief, eronder is het sentiment negatief. Een jaar geleden stond het vertrouwen nog bijna 10 punten boven de huidige stand.

Ten opzichte van een jaar geleden zijn er nu bijna twee keer zo veel Nederlanders die vinden dat de omstandigheden om een huis te kopen slechter worden. De laatste keer dat zo veel mensen de woningmarkt zagen verslechteren was in 2012. Het grote verschil met toen zijn de enorme prijsstijgingen van nu, terwijl de huizenprijzen zes jaar geleden juist daalden. Ruim 80 procent verwacht dat de prijzen door de schaarste alleen maar verder zullen stijgen.