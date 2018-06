Zara-moeder groeit met grotere winkels

Modeconcern Inditex Group heeft in de afgelopen periode meer omzet gehaald. Het moederbedrijf van onder meer Zara, Massimo Dutti en Bershka ging in het eerste kwartaal door met het groter maken van winkels. Ook konden klanten in Australië en Nieuw-Zeeland sinds begin dit jaar online terecht bij Zara.

Inditex opende in 36 markten nieuwe winkels en heeft nu in totaal 7448 winkels verdeeld over zijn acht merken. Daarnaast verkoopt het bedrijf veel online. Die aanpak leidt volgens topman Pablo Isla tot een solide groei. Om die groei te faciliteren investeert Inditex ook in nieuwe distributiecentra, waaronder een in Lelystad.

De omzet van Inditex viel 2 procent hoger uit dan een jaar eerder, op 5,7 miljard euro. In lokale munteenheden was die groei 7 procent. De nettowinst kwam uit op 668 miljoen euro, tegen 654 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Ook in het tweede kwartaal gaat het crescendo, meldt Inditex. In de eerste anderhalve maand van het kwartaal steeg de omzet verder.