‘Amerikaanse heffingen tegen China dichtbij’

De Amerikaanse regering staat op het punt verdere importheffingen op Chinese goederen in te voeren. Die maatregelen kunnen mogelijk vrijdag al van kracht worden, meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen rond de besluitvorming.

De Amerikaanse president Donald Trump wil donderdag zijn definitieve plan voor importheffingen op goederen ter waarde van miljarden dollars hebben afgerond, stellen de ingewijden. In april werd nog gesproken van heffingen op goederen ter waarde van 50 miljard dollar, maar het is nog niet duidelijk hoe omvangrijk de protectionistische maatregelen worden.

Het is overigens ook goed mogelijk dat Washington wat druk van de ketel haalt. Hulp van China bij de door Trump gehoopte ontmanteling van het kernwapenprogramma in Noord-Korea zou immers erg welkom zijn. Trump blijft evenwel negatief over de handelsrelatie met China en hekelde deze week nog het handelstekort van de VS met de Aziatische grootmacht.