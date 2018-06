Athene krijgt laatste miljard uit steunfonds

Griekenland kan een miljard euro tegemoet zien om achterstallige rekeningen te betalen. Het bedrag is het laatste partje van de gunstige leningen die het land krijgt uit het Europese steunfonds ESM.

Dat heeft het ESM in Luxemburg besloten omdat Griekenland aan de laatste voorwaarden heeft voldaan, onder meer door de totale betalingsachterstand van het land terug te dringen. Het Griekse parlement stemde donderdag ook in met het laatste pakket wettelijke maatregelen dat het land van zijn crediteuren moet doorvoeren. Daaronder vallen bezuinigingen in de pensioenen en de gezondheidszorg.

Het steunprogramma voor het land loopt op 20 augustus af. Het is de bedoeling dat Griekenland dan na acht jaar op eigen kracht verder gaat en weer tegen normale tarieven op de financiële markten gaat lenen. De Eurogroep (ministers van Financiën van de eurozone) beslist naar verwachting volgende week in Luxemburg of Griekenland inderdaad van het financiële infuus af kan.