Bedrijven verlagen drempel voor gehandicapten

Modezaken, horecatenten, zelfstandige supermarkten en een hele reeks andere mkb-bedrijven gaan zich inzetten om hun onderneming beter toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Daarvoor hebben meerdere brancheorganisaties in samenwerking met onder meer de overheid speciale actieplannen opgesteld. Het doel is om voor eind volgend jaar 50.000 ondernemers te stimuleren ermee aan de slag te gaan.

,,Een beperking is pas echt een belemmering als bedrijven er geen rekening mee houden”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. ,,Met dit programma willen we ondernemers daarvan bewust maken én ze concreet helpen hun bedrijf toegankelijker te maken. Ze hoeven daarvoor niet zelf het wiel uit te vinden.”

Volgens Visser kunnen kleine aanpassingen in bedrijven vaak al een groot verschil maken. ,,Het vergt echt niet altijd een ingrijpende verbouwing of een enorme investering”, benadrukt hij. ,,Denk aan goede verlichting in je zaak voor mensen met een visuele beperking; de hoogte van je toonbank en de plaats van je betaalsysteem.” Wat ook kan helpen is zorgen dat deuren makkelijk opengaan en drempels niet te hoog zijn, aldus de ondernemersvoorman.