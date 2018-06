ECB komt met plan voor afbouw steunbeleid

De Europese Centrale Bank (ECB) wil met ingang van volgend jaar helemaal stoppen met zijn omvangrijke steunbeleid. De rente blijft waarschijnlijk wel minimaal tot de zomer van 2019 op het huidige, historisch lage niveau. Die verwachtingen gaf de centrale bank donderdag in zijn rentebesluit.

Het huidige opkoopprogramma van 30 miljard euro per maand liep in principe nog tot eind september dit jaar. De ECB wil per oktober nog maar 15 miljard euro per maand in de economie pompen en volgend jaar helemaal stoppen met het opkopen van obligaties. De beleidsmakers houden nog wel een slag om de arm. Als er opeens afwijkende gegevens binnenkomen dan kan het zijn dat ze nog van koers wijzigen.

De herfinancieringsrente blijft de komende tijd 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente staat nog altijd op min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

ECB-president Mario Draghi geeft later in de middag nog een persconferentie. Daarin zal hij een nadere toelichting geven op het rentebesluit.