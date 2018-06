Nikkei eindigt met verlies

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met verlies geëindigd. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve, die zoals verwacht de rente voor de tweede keer dit jaar verhoogde. Tevens werd de verwachting voor het aantal rentestappen dit jaar opgeschroefd van drie naar vier. Daarnaast werd uitgekeken naar de beleidsvergaderingen van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag en van de Bank of Japan op vrijdag.

Ook de handelszorgen staken de kop weer op. De Amerikaanse regering staat op het punt verdere importheffingen op Chinese goederen in te voeren. Die maatregelen kunnen mogelijk vrijdag al van kracht worden, meldde zakenkrant The Wall Street Journal.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1 procent lager de dag uit op 22.738,61 punten. Exportbedrijven als de Japanse automakers en elektronicabedrijven stonden onder druk. Elders in het Verre Oosten verloren de beursgraadmeters eveneens terrein.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,1 procent lager en de beurs in Shanghai zakte 0,5 procent. Zowel de Chinese industriële productie als de winkelverkopen groeiden afgelopen maand minder sterk dan verwacht. De Chinese centrale bank besloot daarnaast de rente onveranderd te laten, terwijl economen hadden verwacht dat de rente in lijn met de Amerikaanse rente zou worden verhoogd. Dit leidde tot zorgen over de kracht van de Chinese economie.

In Sydney daalde de All Ordinaries 0,1 procent. De Kospi in Soeul leverde 1,7 procent in onder aanvoering van autofabrikant Hyundai (min 3 procent) en technologieconcern Samsung (min 2 procent).