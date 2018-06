Tunnelbedrijf Elon Musk krijgt miljardenklus

Het nieuwe tunnelboorbedrijf van miljardair en Tesla-topman Elon Musk komt nu echt van de grond. The Boring Company heeft een miljardenklus gekregen voor de aanleg van een tunnel naar O’Hare International Airport in Chicago, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

The Boring Company begon pas 18 maanden geleden, nadat Musk zich beklaagde over het verkeer in Los Angeles en op Twitter opperde dat hij een tunnelboorbedrijf zou beginnen om onder de files door te kunnen graven. Zoals met wel meer ideeën van Musk bleek het geen grap en ging hij aan de slag met innovatieve technieken om de voor hem nieuwe branche op zijn kop te zetten.

De officiële bekendmaking van de opdracht vindt waarschijnlijk op donderdag plaats.