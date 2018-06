China nog altijd niet akkoord met NXP-deal

Het Amerikaanse chipbedrijf Qualcomm heeft nog altijd geen goedkeuring van China voor de overname van de Nederlandse branchegenoot NXP Semiconductors. Peking moet als laatste van toezichthouders in negen landen zich nog uitspreken over de deal ter waarde van 44 miljard dollar, waaraan al sinds 2016 wordt gewerkt.

Drie bronnen weerspreken tegenover persbureau Reuters mediaberichten dat er al een fiat is gegeven. De overname lijkt momenteel vooral inzet van de onderhandelingen die de Verenigde Staten en China voeren over handel. Eerder gold dat ook al voor het Chinese technologiebedrijf ZTE, dat tijdens de gesprekken sancties tegen zich zag worden verlicht door de VS.

De goedkeuring komt mogelijk extra onder druk te staan door de nieuwe importtarieven die de Amerikaanse president Donald Trump later op de dag naar verwachting wereldkundig maakt, zo verwacht een van de ingewijden. Trump heeft al gezegd beperkingen in te stellen tegen Chinese goederen ter waarde van 50 miljard dollar.