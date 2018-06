Detailhandel zet flink meer om

De detailhandel heeft in april 5,7 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het verkoopvolume was ruim 5 procent hoger, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online bijna 23 procent meer omgezet.

De omzet van de winkels in non-food groeide in april met 4,7 procent. Het volume, de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet, was ook bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder. Na een forse krimp in maart hebben de winkels in schoenen en lederwaren in april ruim 13 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet van de winkels in kleding lag bijna 9 procent hoger. Ook winkels in meubels en woninginrichting deden goede zaken, maar winkels in recreatie-artikelen en winkels in consumentenelektronica en witgoed realiseerden in april een omzetverlies.

De winkels in voedings- en genotmiddelen wisten 4,9 procent meer om te zetten, waarbij het verkoopvolume met 3,6 procent steeg. De omzetgroei is volledig toe te schrijven aan de supermarkten, terwijl de omzet van de speciaalzaken kromp.

De online omzet lag in april bijna 23 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus het statistiekbureau. Webwinkels, die als hoofdactiviteit verkoop via internet hebben, zetten bijna 17 procent meer om. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, de zogenoemde multi-channelers, groeide met ruim 32 procent.