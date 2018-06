Nikkei sluit hoger na besluit BoJ

De Japanse effectenbeurs is vrijdag licht hoger gesloten. Beleggers verwerkten het besluit van de Bank of Japan (BoJ) om het soepele monetaire beleid onveranderd te laten. De centrale bank verlaagde daarbij de inflatieverwachtingen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de plus op 22.851,75 punten. De Japanse hoofdindex won deze week zo’n 0,8 procent. De farmaceutische concerns en oliegerelateerde bedrijven waren in trek bij beleggers. Chipmachinemaker Tokyo Electron zakte bijna 5 procent na een verlaging van het koersdoel door Credit Suisse. De maker van elektronische componenten Murata Manufacturing klom circa 7 procent na een adviesverhoging door de Zwitserse bank.

De meeste andere beurzen in het Verre Oosten lieten verliezen zien. De handel werd gedomineerd door nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen, die de Amerikaanse president Donald Trump naar verwachting zal aankondigen. De handelszorgen dreigen daarmee weer op te laaien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds een kleine min en de beurs in Shanghai verloor 0,7 procent.

De Kospi in Soeul zakte 0,6 procent. In Sydney klom de All Ordinaries daarentegen 1,4 procent. In Indonesiƫ, Maleisiƫ en Singapore waren de beurzen vrijdag gesloten.