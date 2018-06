Omzetgroei H&M stagneert

Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz (H&M) heeft de omzetgroei in het tweede kwartaal zien stagneren. Het bedrijf voerde in de verslagperiode flinke kortingen door om zijn recordvoorraden enigszins weg te werken, zo bleek vrijdag.

H&M zag de omzet in lokale valuta ongewijzigd blijven. Inclusief belasting dikten de opbrengsten met 2 procent aan tot 60,4 miljard kroon, omgerekend circa 6 miljard euro. De kledinggigant had eind mei 4801 winkels. Daarmee groeide het aantal filialen met bijna 7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De resultaten van H&M zijn in lijn met die van branchegenoten. Concurrent Inditex, het moederbedrijf van onder meer Zara, kwam recent al met zwakker dan verwachte omzetcijfers naar buiten. Europese kledingretailers met fysieke winkels hebben veel last van online concurrentie. Ook speelde het ongewoon koude winterweer in Europa de sector parten. Daardoor gingen minder mensen de deur uit om winkels te bezoeken.

Het aandeel H&M stond donderdag op de beurs in Stockholm overigens nog flink onder druk. De familie Persson, grootaandeelhouder met een belang van 45 procent, weersprak geruchten dat zij van plan was de rest van de aandeelhouders uit te kopen. De afgelopen week was het aandeel op die speculatie juist flink gestegen.