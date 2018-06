PostNL in trek op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine plussen. De handel stond vooral in het teken van de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Op het Damrak was PostNL in trek bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 568,61 punten. De MidKap dikte 0,1 procent aan tot 808,40 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent.

PostNL was koploper in de MidKap met een plus van ruim 6 procent. Het kabinet wil volgens De Telegraaf de overheidsbemoeienis op de postsector afbouwen. Behalve minder overheidsbemoeienis, zou volgens de krant mogelijk ook mededingingsautoriteit ACM een stapje terug moeten doen. Die stond tot nu toe samenwerking tussen PostNL en andere postbedrijven in de weg.