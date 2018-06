Mobiele markt krimpt door regels en prijsdruk

De markt voor mobiele diensten is in Nederland in het eerste kwartaal met 7 procent gekrompen naar 941 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Ook in vergelijking met het voorgaande kwartaal liep de omzet terug, maar wel wat minder dan op jaarbasis. Dat meldt marktonderzoeker Telecompaper.

De telecombedrijven wijten de inkomstendaling voornamelijk aan veranderde regels. Zo mogen ze inkomsten uit toestellen niet meer meetellen met de mobiele omzet. Maar ook prijsdruk en hevige concurrentie zetten de opbrengsten onder druk.

Niet alle providers zagen hun inkomsten teruglopen. Tele2 ging er juist op vooruit, al blijft het van oorsprong Zweedse bedrijf met een marktaandeel van 6,2 procent relatief klein. T-Mobile en Vodafone laten een daling zien van 8 tot 9 procent. KPN deed het procentueel van de grote jongens het minst slecht met een daling van 7,2 procent.