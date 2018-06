OPEC, handel en BoE bepalen beursweek

De komende beursweek staat onder meer in het teken van olie, handel en de Bank of England. Het halfjaarcijferseizoen komt nog niet op gang. Wel komt speciaalchemiebedrijf DSM met een strategie-update tijdens zijn beleggersdag, en ook biotechnoloog Pharming houdt een zogeheten capital markets day.

Vrijdag komen de OPEC en andere participerende olielanden bijeen. De verwachting is dat de facto OPEC-leider Saudi-Arabië en Rusland zullen aansturen op een productieverhoging. De olieprijzen zakten vrijdag nog fors, met de koers van grote oliegerelateerde fondsen in hun kielzog.

De olieprijzen worden ook beïnvloed door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en met name China. Vrijdag sloot Wall Street lager na aankondiging van importtarieven ter waarde van 50 miljard dollar op Chinese producten. China kondigde direct tegenmaatregelen aan, ondanks dreigementen van president Donald Trump om China in dat geval nóg meer importtarieven op te leggen.

Beleggers zullen ook nog nakauwen op de bijeenkomsten van de centrale banken van de Europese Unie, de VS en Japan afgelopen week. De ECB gaf onder voorbehoud een datum voor het afbouwen van de inkoopprogramma, de Fed verhoogde de rente en de Bank of Japan tornde niet aan zijn stimuleringsbeleid. Komende week is het de beurt aan de Bank of England. Over het algemeen wordt niet gerekend op stappen van de Britten.

DSM komt woensdag met een nieuwe driejaarsstrategie. Analisten van ING zagen in de positieve omstandigheden voor het bedrijf ruimte voor DSM om aandeelhouders meer te belonen. Pharming bespreekt een dag later op zijn beleggersdag onder meer zijn in omvang toenemende onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn.

Verder zullen beleggers nieuws verwerken over Shell. Zaterdag kwam het olie- en gasbedrijf in opspraak na een publicatie van dagblad Trouw. Daaruit kwam naar voren dat de Nederlandse schatkist de afgelopen jaren miljarden euro’s aan dividendbelasting is misgelopen doordat aandeelhouders van Shell die niet hoeven te betalen. Shell noemde de berichtgeving ,,tendentieus”.

Op het macro-economische front komen verder nog publicaties over onder meer inkoopmanagersindexen in de Europese Unie. De Nederlandsche Bank trapt maandag af met een vooruitblik over onder meer de economische groei en de inflatie. Een dag later komt het Centraal Planbureau met zijn juniraming.