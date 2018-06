‘Autoverzekeringen steeds verlieslatender’

Autoverzekeraars moeten steeds meer geld bijleggen om de kosten van schades door bijvoorbeeld aanrijdingen te dekken. Volgens schadespecialist CED moest op elke euro premie vorig jaar gemiddeld 22 cent worden toegelegd, onder meer doordat het aantal aanrijdingen steeg en het gemiddelde schadebedrag fors opliep.

Het totale schadebedrag kwam in 2017 volgens schattingen uit op meer dan 2,9 miljard euro. Dat betekende volgens CED een stijging van 7 procent ten opzichte van 2016. Het aantal schades per auto bleef gelijk. De voornaamste oorzaak was volgens de schadespecialist de groei van het wagenpark. Inmiddels rijden er volgens CED bijna 9,5 miljoen auto’s rond.

Aanrijdingen zijn volgens het CED-rapport verreweg de grootste factor in de schadelast. Averij door aanrijdingen steeg in 2017 met 10 procent. Afleiding door smartphonegebruik is hier volgens de onderzoekers een belangrijke factor, maar ook de toegenomen drukte op de weg speelt mee.