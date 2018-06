Handelszorgen en aardbeving drukken Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies geëindigd. De escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, na nieuwe importheffingen van beide landen op elkaars producten, drukte het sentiment. Ook een aardbeving in Osaka in het westen van Japan joeg beleggers schrik aan.

De Nikkei in Tokio sloot de dag af met een min van 0,8 procent op 22.680,33 punten. De grote Japanse exportbedrijven stonden onder druk door de vrees voor een handelsoorlog. Bouwmachinemaker Komatsu en robotmaker Fanuc, die veel producten verkopen in het buitenland, zakten 3,9 en 1,8 procent, ondanks een stijging van de Japanse export in mei.

Kansai Electric Power daalde 1,9 procent. Bij de kerncentrales van Mihama, Takahama en Ohi van het energiebedrijf zijn geen onregelmatigheden gedetecteerd na de aardbeving in Osaka. Gasbedrijf Osaka Gas verloor 3,4 procent.

De regio van Osaka werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.1. Er werd geen tsunamiwaarschuwing uitgegeven. Constructiebedrijven in het getroffen gebied waren in trek. Asanuma, Mori-gumi en Okumura stegen tot 1,5 procent.

Ook in Zuid-Korea was de stemming negatief. De Kospi in Seoul verloor 1,3 procent. In Sydney hield de All Ordinaries (plus 0,1 procent) het hoofd boven water dankzij koerswinsten onder de Australische banken. Beleggers in China, Hongkong, Taiwan en Indonesië hadden een vrije dag.