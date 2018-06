PostNL zet opmars voort op lager Damrak

De Europese beurzen gaven maandag opnieuw terrein prijs na de stevige verliezen van voor het weekeinde. De escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleef de markten in de greep houden. Op het Damrak zette PostNL de opmars voort.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 558,72 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 796,49 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt leverden rond 1 procent in. Londen zakte 0,2 procent.

PostNL leidde de MidKap met een winst van 6 procent. Het postbedrijf dikte vrijdag al bijna 7 procent aan nadat het kabinet liet weten meer ruimte te geven voor samenwerking tussen postbedrijven. Dat opent volgens analisten van KBC Securities de weg naar consolidatie van de postmarkt, een wens die PostNL en zijn grootste concurrent Sandd openlijk koesteren.

Chipbedrijf ASMI sloot de rij met een min van 2,3 procent. Bij de hoofdfondsen stond chipmachinemaker ASML onderaan met een verlies van 1,8 procent. Altice Europe behoorde tot de schaarse stijgers met een winst van 0,5 procent. Het kabel- en telecomconcern ziet af van de overname van de Portugese omroep Media Capital na tegenwind van de toezichthouder.

Verfconcern AkzoNobel daalde 1,2 procent na overname van de Roemeense branchegenoot Fabryo. Heineken zakte 1,7 procent. De brouwer steekt 50 miljoen euro in zijn kroegen in het Verenigd Koninkrijk.

In Londen daalde Virgin Money 2 procent. Miljardair Richard Branson verkoopt de door hem opgerichte bank aan concurrent CYBG voor omgerekend bijna 2 miljard euro. Norwegian Air klom meer dan 12 procent in Oslo. De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa voert gesprekken die zouden kunnen leiden tot een overname van zijn Noorse branchegenoot.

Audi zakte 1 procent in Frankfurt. Topman Rupert Stadler van het Duitse automerk is gearresteerd wegens vermeende betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels. Moederconcern Volkswagen verloor 1,8 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 64,81 dollar door de dreiging van Chinese heffingen op olie uit de VS. Brentolie kostte 1 procent meer op 74,16 dollar per vat. Volgens persbureau Bloomberg werkt oliekartel OPEC aan een compromis over een productieverhoging. Het gaat om een relatief kleine verhoging om critici aan boord te krijgen.

De euro was 1,1602 dollar waard, tegen 1,1625 dollar op vrijdag.