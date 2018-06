Stakingen bij onder meer ASML, VDL en Fokker

Werknemers van onder meer ASML, VDL en Fokker leggen komende woensdag het werk voor 24 uur neer. Dat hebben de vakbonden aangekondigd. Vorige week staakten werknemers van DAF al een etmaal. Ook Fokker-personeel voerde actie.

De nieuwe stakingen vinden plaats bij bedrijven uit de metalektro-sector in het hele land. Naast ASML, een aantal dochterbedrijven van VDL waaronder VDL Nedcar in Born en Fokker, wordt ook bij onder meer Scania in Zwolle en Meppel, Wärtsilä in Zwolle, Damen Shipyard en Heerema Zwijndrecht gestaakt.

De medewerkers in de metalektro willen een nieuwe cao met onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar. Ook willen ze meer zeggenschap en meer werkzekerheid. De cao geldt voor circa 150.000 werknemers.