Wall Street sluit overwegend lager

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag overwegend met verliezen de handel uitgegaan. De oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China drukten het sentiment. Daartegenover stonden winsten van fondsen in de energiesector, geholpen door de stijgende olieprijzen.

De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,4 procent op 24.987,47 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2773,87 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq eindigde de sessie nagenoeg vlak op 7747,02 punten.

De olieprijzen zaten in de lift door berichten dat oliekartel OPEC samen met onder meer Rusland werkt aan een compromisakkoord over een relatief kleine productieverhoging. Rusland gaf eerder aan een forsere verhoging te willen. Nu de productieverhoging mogelijk meevalt geeft dat de oliemarkt en gerelateerde bedrijven wat lucht.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 65,78 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent meer op 75,26 dollar per vat. In het kielzog van de olieprijzen wonnen onder meer olieproducenten als ExxonMobil en Chevron aan beurswaarde.

Automaker Tesla won 3,5 procent. Topman en mede-oprichter Elon Musk liet in een tweet de nieuwe productielijn van de Model 3 zien. Tesla komt dichter in de buurt van zijn productiedoel van 5000 auto’s per week voor zijn nieuwe model.

Beleggers verwerkten verder een deal tussen Google en het Chinese webwinkelconcern JD.com. Het dochterbedrijf van Alphabet steekt 550 miljoen dollar in de Aziatische retailer, die ook een beursnotering in de VS heeft. Alphabet steeg 2,1 procent en JD.com won in New York 0,4 procent.

Betalingsbedrijf Square, dat is opgericht door Twitter-topman Jack Dorsey, won 2,7 procent aan beurswaarde nadat het goedkeuring kreeg van autoriteiten in New York voor het verhandelen van bitcoin via zijn Cash App. Farmaceut Valeant verloor dik 12 procent. Het bedrijf kreeg van de Amerikaanse zorgtoezichthouder juist geen goedkeuring voor een lotion om psoriasis mee te behandelen.

De Amerikaanse kopieermachine- en printerfabrikant Xerox verloor 0,6 procent. De Japanse maker van kantoorapparatuur Fujifilm, die eerder een akkoord leek te hebben over een overname van Xerox, wil geld zien van de Amerikanen. Xerox zou gemaakte afspraken hebben geschonden doordat het een streep zette door de overeenkomst.

De euro was 1,1615 dollar waard,tegen 1,1608 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.