Meer loon voor taxichauffeurs

De circa 30.000 taxichauffeurs in Nederland hebben uitzicht op meer loon. Vakbonden FNV en CNV bereikten een akkoord met taxiwerkgevers over een nieuwe cao. Naast een loonsverhoging zijn onder meer ook betere pauze-regelingen onderdeel van de nieuwe overeenkomst.

De nieuwe, tweejarige cao gaat 1 januari 2019 in. Vanaf die datum gaan de lonen met 2 procent omhoog. Een jaar later krijgen de werknemers opnieuw een loonsverhoging van 2 procent.

Verder weten werknemers straks beter waar ze aan toe zijn als ze bij een aanbesteding overgaan naar een andere werkgever. Ook biedt de nieuwe cao meer duidelijkheid over wat betaalde arbeidstijd is en wat niet. De regeling over doorbetalen bij ziekte wordt eveneens aangepast.