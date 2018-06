Nikkei lager door vrees handelsoorlog

De Japanse effectenbeurs is dinsdag flink lager gesloten. De vrees voor een handelsoorlog laaide weer op nadat de Amerikaanse president Donald Trump de handelsrelatie met China verder op scherp zette. Ook elders in het Verre Oosten werden overwegend stevige koersverliezen geleden.

In Tokio eindigde de Nikkei 1,8 procent in de min op 22.278,48 punten. Vooral de Japanse exportbedrijven werden van de hand gedaan na een stijging van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien. Bouwmachinemaker Komatsu, die veel omzet haalt uit het buitenland, verloor 2,5 procent.

De Japanse marktplaats-app Mercari beleefde een succesvol beursdebuut in Tokio. Het aandeel eindigde op 5230 yen, tegen een introductiekoers van 3000 yen. Mercari werd in 2016 de eerste zogenoemde ‘unicorn’ in Japan, ofwel een startup-bedrijf met een papieren waarde van meer dan 1 miljard dollar.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 2,7 procent kwijt en de beurs in Shanghai daalde 3 procent. President Trump kondigde aan 10 procent extra belasting te heffen op Chinese goederen, die een handelswaarde van 200 miljard dollar vertegenwoordigen. Die heffingen moeten gaan gelden als China zijn tegenmaatregelen niet terugdraait. Peking reageerde echter fel op de nieuwe dreigementen.

De Kospi in Seoul ging 1,7 procent onderuit. In Sydney wist de All Ordinaries de handelszorgen enigszins van zich af te schudden met een plusje van 0,1 procent.