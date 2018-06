Sombere beursdag door vrees handelsoorlog

De Europese beurzen zijn dinsdag duidelijk lager gesloten. Beleggers bleven in de ban van een dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De twee economische grootmachten dreigden met nieuwe importheffingen op elkaars goederen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie 0,9 procent lager op 554,57 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 795,02 punten. De beurs in Londen ging 0,4 procent omlaag, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,2 procent in.

De Amerikaanse president Donald Trump zette de handelsrelatie met China verder op scherp met zijn dreigement om 10 procent extra belasting te heffen op Chinese goederen. Die heffingen moeten gaan gelden als Peking zijn tegenmaatregelen niet terugdraait. De Chinezen reageerden daarop fel.

Bedrijven die last kunnen ondervinden van een handelsoorlog tussen de VS en China, konden op het Damrak op stevige verliezen rekenen. Grootste dalers bij de hoofdfondsen waren waren staalconcern ArcelorMittal en chipmachinemaker ASML met verliezen van 3,8 procent en 2,8 procent. Verzekeraar Aegon was met een plus van 2,2 procent met afstand de grootste stijger.