Voormalig financieel directeur Akzo terug

Maëlys Castella, voormalig financieel directeur van AkzoNobel, is teruggekeerd bij het bedrijf. Ze wordt ontwikkelingsdirecteur (chief corporate development officer) bij de verfproducent. In die functie wordt ze onder meer verantwoordelijk voor strategie, fusies en acquisities, duurzaamheid en technologische ontwikkeling.

Castella zat sinds september vorig jaar ziek thuis. AkzoNobel zei toen het haar ziekte en vertrek als financieel directeur bekendmaakte al dat het de bedoeling was dat de Française zou terugkeren in het bestuur. Castella was sinds 2014 financieel directeur.