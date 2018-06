‘Winstgevendheid bouwsector blijft achter’

De winstgevendheid in de bouw blijft achter ondanks de recordomzet in de sector. Bouwbedrijven hebben vooral te kampen met stijgende kosten voor personeel en materialen, waardoor de winstmarges laag blijven. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de branche.

Volgens de bank groeit de bouw de afgelopen jaren structureel sterker dan de algemene economie. De omzet ligt bijna op het niveau van het recordjaar 2009. De orderportefeuilles van bouw- en installatiebedrijven breken recordniveaus. Met name kleinere bouwondernemingen doen het de afgelopen jaren erg goed.

ABN AMRO stelt dat bouwbedrijven hun winstgevendheid kunnen vergroten door innovatie, bijvoorbeeld door prefabricage, automatisering en digitalisering. Goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is van groot belang voor innovatie. De bouw kampt echter met een groot tekort aan mankracht. Het bieden van opleidingsmogelijkheden en toekomstperspectief kan hierbij het verschil maken, aldus de bank.