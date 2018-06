DSM bulkt van het optimisme

Speciaalchemiebedrijf DSM rekent voor de komende jaren op een forse verbetering van de financiële prestaties. Het chemieconcern gaat voor de periode 2019-2021 uit van een jaarlijkse omzetgroei van circa 5 procent, waarmee het naar verwachting beter presteert dan de markt. Verder moet het bedrijfsresultaat jaarlijks 7 tot 9 procent stijgen. Ook kondigde DSM een stevige verhoging aan van het dividend over 2018.

Het chemieconcern stelt over het lopende boekjaar een verhoging van het dividend voor met circa 25 procent voor tot 2,30 euro per aandeel. Deze geste werd door kenners alom verwacht, omdat DSM dit jaar de wind duidelijk mee heeft.

Het bedrijf profiteert onder meer van toeleveringsproblemen bij concurrenten. Problemen in een fabriek van chemiegigant BASF leidden in het eerste kwartaal van 2018 tot hogere prijzen voor vitamines. Dit is koren op de molen voor DSM dat al eerder zijn winstramingen opschroefde.