DSM onderaan in hogere AEX

De Europese aandelenbeurzen toonden woensdag herstel na de verliezen een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China even aan de kant. Op het Damrak werd speciaalchemieconcern DSM van de hand gedaan na een update van de strategie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 558,69 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 798,15. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,5 procent vooruit. Londen won 1,3 procent onder aanvoering van de grondstoffenbedrijven.

Bij de hoofdfondsen bungelde DSM onderaan met een verlies van 2 procent. Beleggers reageerden aanvankelijk verheugd op de hogere winstdoelen en de dividendverhoging van het concern. De speculatie over een splitsing van het concern werd echter de kop ingedrukt nadat topman Feike Sijbesma liet weten dat de onderdelen Nutrition en Materials nog altijd goed bij elkaar passen.

Grootste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van ruim 2 procent. ABN AMRO en uitzender Randstad volgden met plussen van rond 1,5 procent.

Aegon daalde 0,3 procent. Financieel directeur Matthew Rider verwacht meer consolidatie op de Nederlandse verzekeringsmarkt en ziet branchegenoot Vivat als een potentiƫle overnameprooi. De verzekeraar blijft zich richten op autonome groei, maar kijkt ook nadrukkelijk naar aankopen. Vivat is de voormalige verzekeringstak van SNS Reaal.

In de MidKap voerde metaalspecialist AMG de stijgers aan met een winst van 1,7 procent. Postbedrijf PostNL en beursintermediair Flow Traders sloten de rij met verliezen van 1 procent.

In Brussel maakte Colruyt een koerssprong van bijna 9 procent. Het Belgische supermarktconcern kwam met beter dan verwachte jaarresultaten. Ook schroefde Barclays het koersdoel voor het aandeel op.

De olieprijzen gingen omhoog. De Iraanse olieminister verklaarde voorafgaand aan de OPEC-vergadering in Wenen niets te zien in een productieverhoging door het oliekartel. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 65,53 dollar. Brentolie steeg ook 0,7 procent in prijs tot 75,62 dollar per vat. De euro was 1,1565 dollar waard, tegen 1,1578 dollar op dinsdag.

