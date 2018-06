Iran tegen productieverhoging oliekartel OPEC

Iran ziet niets in een productieverhoging door oliekartel OPEC en Rusland. De Iraanse olieminister Bijan Zanganeh verklaarde bij aankomst in Wenen in aanloop naar de OPEC-vergadering op vrijdag dat er mogelijk geen overeenkomst zal worden bereikt over de productie.

Naar verluidt werkt de OPEC samen met niet-lid Rusland aan een compromis over een verhoging van de olieproductie met 300.000 tot 600.000 vaten per dag. Met deze relatief bescheiden verhoging zouden tegenstanders als Iran, Irak en Venezuela over de streep getrokken moeten worden om tot een akkoord te komen. Maar Zanganeh meldde hier niets in te zien omdat er volgens hem geen noodzaak is voor een productieverhoging.

Iran kan een veto uitspreken bij de OPEC-vergadering. Daarmee zou het land op ramkoers komen te liggen met Saudi-Arabiƫ dat juist onder druk staat van de Amerikaanse president Donald Trump om de productie op te schroeven om zo de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. Volgens Zanganeh hoort de OPEC geen instructies te ontvangen van Trump.