Japanse beurs veert op

De aandelenbeurs in Japan veerde woensdag weer op na de flinke koersverliezen een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over een handelsoorlog tussen de economische grootmachten de Verenigde Staten en China even aan de kant. Ook elders in het Verre Oosten toonden de beurzen overwegend herstel.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent hoger op 22.555,43 punten. Een dag eerder verloor de Japanse hoofdindex 1,8 procent. Beleggers zochten hun heil in defensieve sectoren als voeding, drank en medicijnen. Voedingsverwerker Ajinomoto won 1,4 procent en brouwer Kirin Holdings steeg 3,3 procent. Het farmaceutische concern Daiichi Sankyo klom ruim 5 procent.

Japanse bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de vraag uit China toonden een overwegend hoger beeld. Zo stegen de Japanse makers van machineonderdelen Okuma en DMG Mori 2,4 procent en 1,3 procent. Fabrikant van bouwmachines Hitachi Construction dikte 1 procent aan.

In Seoul kreeg de Kospi er 1,3 procent bij en in Sydney steeg de All Ordinaries 1,1 procent. Telstra zakte 5 procent. De grootste telecomaanbieder van Australiƫ gaat fors bezuinigen en schrapt de komende jaren 8000 banen. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,1 procent in de plus. De beurs in Shanghai won 0,6 procent, na het verlies van 3,8 procent een dag eerder.