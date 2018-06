Koffieketen Starbucks trapt op rem

Koffieketen Starbucks is beduidend minder optimistisch over zijn verkoopgroei in het lopende kwartaal dan door analisten werd gedacht. Verder is het bedrijf van plan zich meer te richten op zijn Amerikaanse thuismarkt en op China.

Starbucks verwacht dat de wereldwijde vergelijkbare omzet in het lopende kwartaal dat deze maand eindigt met slechts 1 procent zal toenemen. Analisten hadden hier op een omzetgroei met bijna 3 procent gerekend. De onderneming gaf verder aan dat volgend boekjaar 150 vestigingen in de Verenigde Staten gesloten gaan worden, in gebieden waar de zaken moeilijk gaan. In het verleden sloot Starbucks gemiddeld vijftig vestigingen per jaar. Op de Amerikaanse markt heeft het bedrijf circa 14.000 locaties.

Eerder deze maand werd nog bekend dat grondlegger en oud-topman Howard Schultz van Starbucks na veertig jaar terugtreedt bij het bedrijf. De koffieketen wordt nu geleid door Kevin Johnson. Hij is bezig Starbucks beter te stroomlijnen om zo sterker te groeien. Daarnaast moeten de aandeelhouders hogere rendementen krijgen.