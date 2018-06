Meer stakingen metaalsector in de maak

De stakingen bij bedrijven als ASML, VDL en Fokker zijn naar alle waarschijnlijk niet de laatste acties in de sector metalektro. Volgens FNV en CNV hebben hebben werkgevers de bonden nog niet uitgenodigd voor nieuwe onderhandelingen. De vakbonden zinnen daarom op nieuwe acties om hun eisen voor een betere cao kracht bij te zetten.

Welke nieuwe acties in het verschiet liggen, moeten de bonden nog kortsluiten met hun leden. Bij de acties van woensdag, waar onder meer werknemers van Scania, Wärtsila en Stork deelnamen, telde CNV circa 5000 stakers. FNV spreekt van een hoger dan verwachte opkomst en ,,grote actiebereidheid”. Alleen al bij een bijeenkomst in Eindhoven waren circa 2300 stakers op de been, waar de bond op circa duizend man rekende.

De medewerkers in de metalektro willen een nieuwe cao met onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar. Ook willen ze meer zeggenschap en meer werkzekerheid. De cao geldt voor circa 150.000 werknemers. Gesprekken met werkgeversorganisatie FME liepen vorige week vast na het verstrijken van een ultimatum van de bonden.