‘Nog meer bestanden Panama Papers gelekt’

Nog eens 1,2 miljoen bestanden van het inmiddels gesloten trustkantoor Mossack Fonseca, de spil in de zogeheten Panama Papers, zijn uitgelekt. Dat melden verschillende media, waaronder het Financieele Dagblad (FD) en Trouw.

Het gaat om documenten over de periode nadat miljoenen vertrouwelijke bestanden van het kantoor in Panama op straat belandden. Volgens het FD en Trouw ging er in die periode een schokgolf door de wereldwijde branche van trust- en beheermaatschappijen en hun klanten. In veel gevallen bleek Mossack Fonseca zelf geen weet te hebben van de identiteit van de eigenaren van de bedrijven die voor cliƫnten werden bestierd. Dat moet volgens internationale regels eigenlijk wel.

In de Panama Papers werden namen onthuld van personen en bedrijven die hun geld via het bedrijf in een belastingparadijs stalden. Hoewel dat in de meeste gevallen niet illegaal is, leverde het wel een storm van verontwaardiging op.

In de eerdere onthullingen kwamen de namen van ruim vijfhonderd Nederlanders voorbij. Nu komen er daar nog eens 180 bij, onder wie een honorair consul, de Amsterdamse vastgoedmagnaat Niek Sandmann en twee erfgenamen van voormalig warenhuisexploitant Anton Dreesmann. Ook zou de naam van de Argentijnse topvoetballer Lionel Messi weer naar voren komen.

Van de eerdere 512 Nederlandse personen en rechtspersonen in de stukken zijn er 471 geĆÆdentificeerd. Naar meer dan de helft is door de Belastingdienst een onderzoek ingesteld. Eind 2017 resulteerde dat in een eerste reeks van 6,2 miljoen euro aan aanslagen. In een onbekend aantal gevallen overweegt het OM een strafonderzoek.