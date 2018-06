Schadeverzekeraars profiteren van rustig weer

Schadeverzekeraars hebben vorig jaar een goed jaar gehad. Grote schades door weercalamiteiten bleven uit. Net als vorig jaar kregen de schadeverzekeraars meer geld binnen door premies, blijkt uit het jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars. Bij inkomens- en levensverzekeraars daalden de premie-inkomsten juist licht.

Schadeverzekeraars haalden vorig jaar 12,6 miljard euro aan premies op. Dat is een half miljard euro meer dan vorig jaar, wat met name te danken is aan autoverzekeringen en opstal- en inboedelverzekeringen. De autoverzekeringen draaien nog wel verlies omdat de kosten van schades steeds verder toenemen.

Levensverzekeraars houden last van de lage rente en de concurrentie. De premie-opbrengsten daalden met 5 procent, vooral door het krimpen van de markt voor individuele levensverzekeringen. Wel boekten ze winst. Ook inkomensverzekeraars haalden minder premie op, maar boekten wel winst.

Schadeverzekeraars houden er rekening mee dat dit jaar weer duurder wordt. Een storm in januari zorgde voor veel schade en in mei waren er de nodige hoosbuien.