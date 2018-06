Wall Street veert beetje op na handelsdip

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend. Daarmee tonen ze wat herstel na de stevige koersverliezen een dag eerder. De zorgen over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China verdwenen wat naar de achtergrond. Verder werd onder meer gekeken naar de resultaten van Oracle en FedEx.

De Dow stond in de openingsminuten 0,2 procent hoger op 24.736 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2769 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent op 7771 punten.

Oracle verloor 4,6 procent. De producent van bedrijfssoftware zag zijn resultaat de afgelopen periode verbeteren. De winstverwachting voor het lopende kwartaal stelde echter teleur. Pakketjesvervoerder FedEx zag zijn winst en omzet stijgen, maar zakte 1 procent.

Koffieketen Starbucks kwam met een voorzichtige prognose voor de vergelijkbare omzetgroei in het lopende kwartaal en gaat vestigingen sluiten. Wel gaat Starbucks meer geld uitkeren aan de aandeelhouders via dividend en de inkoop van aandelen. Het aandeel leverde 4,7 procent in.

De strijd in de mediawereld om 21st Century Fox (plus 6,5 procent) lijkt beslist in het voordeel van Walt Disney, dat 1,2 procent steeg. Een rivaliserend bod door Comcast (plus 1,5 procent) werd afgeslagen door Fox.