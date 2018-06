Altice koploper in groene AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag hoger begonnen. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters openden in het groen. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar het rentebesluit van de Bank of England later op de dag en de OPEC-bijeenkomst op vrijdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent in de plus op 557,05 punten. De MidKap daalde een fractie tot 794,71 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,4 procent aan.

Sterkste stijger onder de hoofdfondsen was Altice Europe met een winst van bijna 3 procent. Het kabel- en telecomconcern heeft zendmasten in Frankrijk en Portugal van de hand gedaan voor circa 2,5 miljard euro. Verzekeraar Aegon sloot de rij met een verlies van 0,5 procent.