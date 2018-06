Heineken koopt zich in bij Beavertown

Heineken neemt een minderheidsbelang in de kleine Londense brouwerij Beavertown. Daardoor krijgt de lokale maker van speciale bieren de 40 miljoen pond (46 miljoen euro) die het nodig heeft voor een nieuwe brouwerij en bezoekerscentrum, Beaverworld genaamd.

Beavertown werd opgericht door Logan Plant, de zoon van Led Zeppelin-zanger Robert Plant, en staat bekend om de bieren met felgekleurde cartoons op de labels. De investering is niet de eerste van Heineken in een craftbiermaker. Eerder stak de op een na grootste bierbrouwerij van de wereld al geld in het Engelse Brixton Brewery en het Amerikaanse Lagunitas.