‘Meer logistieke ruimte dan ooit in gebruik’

Nog nooit werd er zoveel logistieke bedrijfsruimte in gebruik genomen als vorig jaar. Er kwam meer dan 1,6 miljoen vierkante meter aan onder meer distributiecentra en sorteercentra bij. Dat is een stijging van 8 procent op jaarbasis, blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Troostwijk.

Vooral in de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen enerzijds en het Ruhrgebied in Duitsland anderzijds zijn veel logistieke ondernemingen actief. Door de groei van onlinebestedingen blijft de vraag naar ruimte de komende jaren toenemen, verwacht Troostwijk.

Er is veel vraag naar zeer grote distributiecentra, maar daarvan is nog niet genoeg aanbod. Ook willen de meeste bedrijven nieuwere panden van maximaal tien jaar oud, terwijl dat segment maar een vijfde van het marktaanbod beslaat. Panden van voor 1990 zijn juist weinig in trek. De markt bestaat voor 18 procent uit zulke panden.