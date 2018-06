Verliezen op beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag in het rood gesloten. Beleggers bleven terughoudend door de oplopende handelsspanningen in de wereld. Verder werd uitgekeken naar de bijeenkomst van oliekartel OPEC op vrijdag.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent in de min op 552,60 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 787,19 punten. De markten in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,4 procent.

In de AEX was speciaalchemieconcern DSM de koploper met een plus van 1 procent. Daarmee herstelde DSM iets van de forse tik een dag eerder toen het bedrijf met een strategische update kwam. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 3,6 procent.