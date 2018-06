Automakers drukken Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met verlies gesloten. De belangrijke Japanse autobedrijven stonden onder druk na de winstwaarschuwing van de Duitse concurrent Daimler. Het moederbedrijf van Mercedes verlaagde zijn winstverwachting vanwege de Chinese importtarieven op Amerikaanse auto’s. Ook BMW zegt de situatie vanwege het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China scherp in de gaten te houden.

De Nikkei in Tokio ging 0,8 procent lager het weekeinde in op 22.516,83 punten. De Japanse hoofdindex daalde deze week zo’n 1,5 procent. Toyota, de grootste autofabrikant van het land, zakte bijna 3 procent. Honda en Mazda verloren respectievelijk 2 procent en 0,7 procent. De containervervoerders Mitsui OSK Lines en Kawasaki Kisen zakten tot 1 procent door de vrees voor een lagere vraag naar transport door de handelsperikelen.

De andere beurzen in het Verre Oosten toonden een verdeeld beeld. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds vlak en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 0,4 procent bij. De All Ordinaries in Sydney ging daarentegen 0,1 procent achteruit.