Cao voor grondpersoneel KLM

Het grondpersoneel van luchtvaartmaatschappij KLM krijgt er tot en met 1 juli 2019 in totaal 2,5 procent loon bij. Ook worden meer mensen aangenomen om de werkdruk te verlichten en zijn er afspraken gemaakt over uitstroommogelijkheden voor oudere werknemers. KLM en vakbond FNV hebben daarover een principeakkoord bereikt.

Het grondpersoneel krijgt er per 1 november 1 procent loon bij en op 1 februari nog eens 1,5 procent. Daarnaast krijgen alle werknemers een persoonlijk budget van 1,97 procent dat ze kunnen uitgeven aan opleiding of verlof of aan hun inkomen kunnen toevoegen.

Voor de oudere werknemers wordt het mogelijk om vanaf hun zestigste drie jaar lang 80 procent te gaan werken tegen 90 procent van hun loon en met behoud van pensioenopbouw. Om de werkdruk te verlichten worden er bovendien driehonderd extra mensen aangenomen.

KLM en FNV waren al geruime tijd in onderhandeling over een nieuwe cao voor de 14.500 man grondpersoneel. Die klaagden over de werkdruk, het fysiek zware werk en het loon. De leden van FNV moeten nog instemmen met het akkoord.