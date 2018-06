Dirk Scheringa weg bij ICO Headstart

Dirk Scheringa is vertrokken bij cryptomuntenbedrijf ICO Headstart. In november werd bekend dat hij was benoemd tot directeur. Later werd Scheringa adviseur bij de Haagse onderneming.

ICO Headstart liet aan Quote weten dat het Scheringa ontbrak aan kennis over cryptotechnologie en dat zijn Engels niet goed genoeg was. ICO Headstart is naar eigen zeggen gespecialiseerd in zogeheten Initial Coin Offerings (ICO’s). Dat zijn een soort beursgangen voor digitale valuta’s. De procedure kan door bedrijven worden gebruikt om geld op te halen en heeft raakvlakken met crowdfunding. Investeerders krijgen in ruil voor hun geld een nieuwe soort digitaal geld.

Bij de benoeming van Scheringa werd de voormalig directeur en oprichter van de naar hem vernoemde DSB-bank door de oprichters van ICO Headstart juist nog geroemd vanwege zijn ervaring in het bankwezen en kennis van crowdfunding.