Horecavakbond richt vizier op freelancers

FNV Horeca gaat zich naast vaste werknemers ook meer inzetten voor freelancers in de sector. De horecabond is daarvoor een samenwerking begonnen met Temper, een bedrijf dat online circa 2500 opdrachtgevers in de horeca koppelt aan zzp’ers.

De vakbond onderzoekt het komende jaar op welke manier Temper horecaondernemers ertoe kan aanzetten freelancers goede arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Zo belooft het online platform zich hard te maken voor pensioenen en verzekeringen voor freelancers. Daarnaast werken de twee partijen aan opleidingen, waarmee flexwerkers uiteindelijk kunnen doorstromen naar een vaste baan.

De samenwerking is binnen de FNV niet onomstreden. FNV Flex, de bond voor uitzendkrachten en flexwerkers, vindt het project maar niets omdat dit constructies met schijnzelfstandigheid zou legitimeren.