Hudson’s Bay weer onder vuur

Hudson’s Bay bevindt zich opnieuw in het vizier van kritische geldschieters. Investeringsmaatschappij Land & Buildings wil dat de van oorsprong Canadese warenhuisketen iets doet aan zijn slechte prestaties en panden verkoopt om extra geld op te halen.

Oprichter Jonathan Litt van de activistische investeerder Land & Buildings beloofde in december zijn aanhoudende kritiek op Hudson’s voorlopig te staken in ruil voor wat toezeggingen. Het fonds stelt nu echter in een brief aan andere aandeelhouders dat het bedrijf zich niet kan blijven verstoppen achter de moeilijke marktomstandigheden, omdat andere warenhuizen simpelweg beter presteren.

Hudson’s Bay heeft inmiddels ook dertien winkels in Nederland. Net als bij andere vestigingen in Europa zou het daar nog niet bepaald storm lopen. In Noord-Amerika gaat het beter, maar Land & Buildings wil dat het winkelbedrijf wat van zijn vastgoed te gelde maakt. Hudson’s Bay zit doorgaans op toplocaties in steden en volgens de investeerder zijn die panden meer waard zonder het warenhuis erin.