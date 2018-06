Ondernemer Eric Albada Jelgersma overleden

Eric Albada Jelgersma, de voormalige topman van supermarktkconcern Laurus, is donderdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt het Franse wijnhuis Château Discours, waarvan Jelgersma eigenaar was.

De Brabander stond in de jaren tachtig aan het roer van groothandel Unigro. Dat bedrijf ging na fusies in de jaren negentig over in het concern Laurus, het moederbedrijf van supermarkten Super de Boer en Edah. Albada Jelgersma legde in 1996 zijn bestuurlijke functies neer, maar bleef als grootaandeelhouder betrokken bij Laurus. In die hoedanigheid verzette hij zich fel tegen de overname van het concern door het Franse Casino, maar zijn protest was tevergeefs.

Naast supermarktondernemer was Albada Jelgersma ook actief in de wijnhandel, waar hij zich eind jaren negentig meer op ging richten. Hij kocht twee wijnhuizen in Frankrijk en een wijnlandgoed in Toscane.

Een van die Franse wijnhuizen, Château Giscours, kreeg volgens Franse media deze week nog een boete van 200.000 euro opgelegd wegens fraude met topwijnen. Het personeel zou in 2016 illegaal suiker hebben toegevoegd aan bepaalde wijnen om het alcoholpercentage op te voeren.

Ook het privéleven van Albada Jelgersma haalde het nieuws, toen zijn dochter op tienjarige leeftijd werd ontvoerd. De politie wist haar na twee weken te bevrijden.