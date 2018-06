Trump dreigt met heffingen op Europese auto’s

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met importheffingen van 20 procent op alle auto’s vanuit de Europese Unie. Dat schreef Trump op Twitter.

Volgens de president kunnen de heffingen gaan gelden als Europese handelsbarrières en tarieven op Amerikaanse goederen niet spoedig worden opgeheven. ,,Als deze tarieven en barrières niet snel worden afgebroken en verwijderd dan heffen wij een tarief van 20 procent op al hun auto’s die de Verenigde Staten binnenkomen. Bouw ze hier!”, aldus de tweet van Trump.

Het Amerikaanse ministerie van Handel onderzoekt momenteel of de import van buitenlandse auto’s en onderdelen een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Dit onderzoek zou eind juli of in augustus afgerond moeten zijn. Op de beurs in Frankfurt daalden autobouwers als BMW, Daimler en Volkswagen tot 2,2 procent na de tweet van Trump.

Vrijdag zijn de tegenmaatregelen van de EU in reactie op de Amerikaanse heffingen op Europees staal en aluminium van kracht geworden. Op Amerikaans staal en producten als spijkerbroeken, motoren van Harley-Davidson en pindakaas komen extra heffingen. Het gaat om exportgoederen uit de VS ter waarde van 2,8 miljard euro.